Windows 10 2004 jest już dostępny i w tej wersji oprogramowania zaszyto nową funkcję, która pozwala zmniejszyć zużycie pamięci RAM. Skorzysta z tego Google Chrome i na przykładzie Microsoft Edge zauważono spadek zajętości nawet o 27 proc. Możliwe to jest dzięki nowej opcji z Windows 10 2004 dla aplikacji Win32.

Windows 10 2004 to majowa aktualizacja okienek, którą udostępniono pod koniec zeszłego miesiąca. Microsoft uchylił rąbka tajemnicy o pewnej zmianie zaszytej w tym systemie. Umożliwia ona zmniejszenie użycia pamięci operacyjnej RAM komputera przez klasyczne aplikacje Win32. Z możliwości nowej opcji ma skorzystać Google Chrome, który uważany jest za zasobożerną przeglądarkę internetową.

Nowością jest SegmentHeap, które Microsoft udostępnił już dla deweloperów. Gigant z Redmond wyjaśnia, że taka opcja jest już przez niego stosowana w Edge dla Windows 10 2004. Pierwsze testy wykazały, że zużycie pamięci przez program może być niższe nawet o 27 proc. W przypadku Google Chrome będzie można liczyć na podobne wyniki.

Google Chrome z mniejszym użyciem pamięci RAM w Windows 10 2004 już wkrótce

Stosowna opcja zostanie niedługo dodana do Google Chrome, co firma już potwierdziła. Dzięki temu na komputerach z systemem Windows 10 2004 będzie można zaoszczędzić nawet setki megabajtów pamięci. Będzie to więc w szczególności użyteczne na tych maszynach, które mają mało RAM-u. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na implementację funkcji.

