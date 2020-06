iOS 14 to duża aktualizacja systemu dla iPhone’ów, którą Apple zapowie za kilka dni. Wiemy, że pojawi się sporo nowości. Zostaną dodane nowe funkcje, a niedługo po keynote otwierającym WWDC 2020 Apple udostępni iOS 14 beta w ręce deweloperów aplikacji. Zobaczmy, co już wiemy o nadchodzącym oprogramowaniu.

iOS 14 jest już bardzo blisko. Apple zapowie nową aktualizację oprogramowania dla iPhone’ów w trakcie konferencji WWDC 2020 w najbliższy poniedziałek. Wtedy poznamy nowości. Niedługo po tym rozpoczną się oficjalne beta testy. W tym artykule podsumowaliśmy dotychczasowe plotki.

Bez większych zmian na ekranie początkowym

Ekran początkowy w iOS 14 nie ma ulec większym zmianom, choć podobno Apple ma projekty, gdzie ten element oprogramowania znacząco różni się do tego, co znamy. Pojawi się jednak inna nowość związana z dostępem do aplikacji. Ma to być nowa lista, którą można będzie przewijać. Zostanie dodana integracja z Siri i możliwość sortowania oprogramowania. Prezentuje to poniższy render.

Apple doda na iPhone’ach tryb snu

Ostatnie plotki o iOS 14 mówią o tym, że Apple doda nowy tryb snu. Użytkownicy iPhone’ów po włączeniu tej funkcji będą mogli liczyć na wyciszenie połączeń przychodzących, a nadchodzące powiadomienia będą archiwizowane do listy. Ponadto ekran blokady ulegnie ściemnieniu. Na razie nie wiemy jeszcze, jak to dokładnie ma działać.

iOS 14 wprowadzi użyteczne nowości w Safari

iOS 14 ma wnieść także nowe opcje dla Safari. Przeglądarka internetowa z iPhone’ów doczeka się wbudowanego tłumacza, który ma działać bez konieczności integracji z dodatkowym oprogramowaniem. Następnie mamy więcej opcji z zakresu używania ołówka Apple Pencil. Aplikacja z pewnością dostanie inne nowe funkcje.

Aplikacje bez instalowania

Kolejną ciekawą nowością z iOS 14 jest Clips. To nowe rozwiązanie, które ma pozwolić na uruchamianie aplikacji dostępnych w App Store bez ich instalowania. W ten sposób właściciele iPhone’ów będą mogli sobie sprawdzić dane oprogramowanie w akcji i następnie zdecydować, czy chcą je zainstalować na stałe. Zapowiada się to całkiem ciekawie.

Zmiany obejmujące tapety i mogą pojawić się widżety

Plotki mówią o tym, że w iOS 14 pojawią się zmiany obejmujące tapety. Apple planuje inaczej je posegregować. Wiemy, że ma to odbywać się na zasadzie tematycznej. Jest też szansa, że pojawią się widżety na ekranie początkowym. Na razie nie wiadomo, jakby to miało dokładnie wyglądać. Jeśli jednak taka zmiana się pojawi, to będzie ona naprawdę znacząca.

Aktualizacja iOS 14 może trafić na te iPhone’y, które uaktualniono rok temu

iOS 14 to duże uaktualnienie i pewne plotki mówią o tym, że trafi na te same iPhone’y, które w zeszłym roku otrzymały trzynastą wersję systemu. Jeśli to prawda, to Apple obejmie wsparciem także modele 6s, 6s Plus i pierwszego SE. Teoretycznie powinny one zostać już w tym roku pogrzebane, ale może stanie się inaczej. Byłby to z pewnością miły gest w stronę właścicieli starszego sprzętu.

iOS 14 beta zaraz po WWDC 2020

Apple udostępni system iOS 14 beta niedługo po keynote otwierającym WWDC 2020. Nastąpi to w godzinach wieczornych w poniedziałek. Wtedy oprogramowanie zostanie oddane w ręce deweloperów aplikacji i ci będą mogli instalować nowy software. Z czasem (pewnie w pierwszej połowie lipca) nowy OS zostanie udostępniony publicznym testerom i wtedy będą go mogli wypróbować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów.

Na WWDC 2020 Apple pokaże więcej nowości

iOS 14 nie jest jedynym nowym oprogramowaniem, które Apple zaprezentuje na WWDC 2020. Spodziewamy się także zapowiedzi systemów macOS 10.15, watchOS 7, tvOS 14 oraz iPadOS 14. Możliwe, że zobaczymy także jakieś nowości sprzętowe. Nie ma jednak co do tego żadnej pewności.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne