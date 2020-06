iPhone 12 Pro Max to największy z tegorocznych modeli telefonów z iOS. Możliwe, że Apple tylko w nim umieści sensor LIDAR. Natomiast 6,1-calowy iPhone 12 Pro miałby zostać go pozbawiony. Sugerują to nowe plotki, choć to na razie jeszcze nic pewnego. W ten sposób Apple mogłoby zwiększyć sprzedaż Maksa.

iPhone 12 Pro Max to największy z tegorocznych telefonów Apple, który pojawiał się w przeciekach nie raz. Wiemy, że firma planuje wprowadzić w części modeli sensor LIDAR. To rozwiązanie, które trafiło najpierw do tegorocznych iPadów Pro. Teraz pojawiły się nowe plotki w tym temacie. Choć trudno potwierdzić ich autentyczność.

Nowe przecieki mówią o tym, że iPhone 12 Pro Max może być jedynym telefonem, w którym Apple umieści sensor LIDAR. Natomiast mniejszy wariant, który ma dostać 6,1-calowy wyświetlacz, tego czujnika byłby już pozbawiony. Czy taka decyzja ma sens? Z pewnością tak, gdy chodzi się o pieniądze.

Apple dając LIDAR tylko w iPhone 12 Pro Max zwiększy jego sprzedaż

iPhone 12 Pro Max będzie najdroższym z tegorocznych smartfonów Apple. Jeśli firma rzeczywiście zdecyduje się umieścić sensor LIDAR właśnie tylko w tym modelu, to w prosty sposób będzie w stanie zwiększyć jego sprzedaż. Co za tym idzie, również więcej na nim zarobić. Czy tak się jednak stanie, to przekonamy się z czasem.

Premiera modeli iPhone 12 odbędzie się jesienią. Latem ma rozpocząć się produkcja. Już wcześniej plotki mówiły o tym, że wersja Pro Max będzie miała najbardziej skomplikowaną budowę. Być może wygląda to właśnie z powodu wspomnianego sensora LIDAR.

