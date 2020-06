Graphics Command Center beta w nowej wersji. Intel dodaje nowe funkcje

Graphics Command Center beta to rozwojowa wersja narzędzia firmy Intel, które służy do optymalizowania grafiki pod kątem gier. W tym tygodniu pojawiła się nowa aktualizacja. W niej Intel poprawił proces dopasowywania ustawień jednym kliknięciem. Graphics Command Center otrzymało też poprawki znalezionych błędów.

Graphics Command Center beta to aplikacja, którą Intel zaprezentował w zeszłym roku w trakcie GDC 2019. Służy ona do optymalizowania ustawień graficznych pod kątem różnych gier. Jest to swego rodzaju panel sterowania z przejrzystym i wygodnym interfejsem użytkownika. W tym tygodniu pojawiła się aktualizacja oprogramowania.

Intel uaktualnił Graphics Command Center beta i w nowej wersji dodano ulepszony proces optymalizowania ustawie z użyciem jednego kliknięcia. Następnie mamy nowości z zakresu przechwytywania i streamowania. Dodano też AGS (Automated Game Settings) 3.0, co ma umożliwić szybsze skanowanie gier oraz tryb Collage, który pozwala scalać wiele ekranów w jeden pulpit. Firma wprowadziła również poprawki dla znalezionych błędów.

Graphics Command Center beta dla procesorów Intel Skylake i nowszych

Jeśli chcecie skorzystać z narzędzia Graphics Command Center beta, to musicie mieć procesor Intel Skylake (Core 6. generacji) lub nowszy. Ponadto wymagany jest system Windows 10 1709 lub jego nowsze wydanie. Oprogramowanie można pobrać z Microsoft Store. Znajdziecie je pod tym linkiem.

źródło: Twitter