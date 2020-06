Galaxy Watch 3 to seria nowych zegarków marki Samsung, które zobaczymy w sierpniu. Nowe smartwatche w końcu mamy okazję zobaczyć na fotkach. W sieci pojawiły się dwa zdjęcia, które prezentują oba modele. Wiemy, że Samsung Galaxy Watch 3 trafi na rynek w dwóch rozmiarach kopert. Debiut jest coraz bliżej.

Samsung Galaxy Watch 3 był obiektem wielu przecieków. Ostatnio poznaliśmy nowe szczegóły specyfikacji smartwatchy. Teraz mamy okazję zobaczyć pierwsze zdjęcia prezentujące wygląd nowych modeli. Opublikowano je na łamach jednego z koreańskich urzędów, który nadał stosowne certyfikaty. Fotki widzicie poniżej.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 3 widoczne poniżej to dwa różne modele. Pierwszym jest SM-R840 z 1,2-calowym ekranem. Drugi to SM-R850 z 1,4-calowym wyświetlaczem. Widać też okrągłą ramkę i wiemy, że pierścień ma być obracany. Certyfikowane zegarki to warianty bez modemu łączności z sieciami LTE.

Samsung Galaxy Watch skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Smartwatche Koreańczyków na 2020 rok zostaną zaprezentowane w sierpniu. Oczywiście, do tego czasu będą jeszcze obiektem wielu przecieków, co warto mieć na uwadze. Znane dane techniczne zegarków Samsung Galaxy Watch 3, które bazują na dotychczasowych plotkach, znajdziecie poniżej. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.



Samsung Galaxy Watch 3 – dane techniczne

1,2″ lub 1,4″ ekran AMOLED ze szkłem Gorilla Glass DX

1 GB pamięci RAM

8 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.0

modem LTE (opcjonalnie)

NFC

bateria o pojemności 247 lub 340 mAh

pulsometr

czujnik natlenienia krwi

45 x 46,2 x 11,1 lub 41 x 42,5 x 11,3 mm

Tizen OS 5.5

źródło