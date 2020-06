Czat RCS w Play Polska. Nowa usługa, która jest następcą SMS

Czat RCS to nowa usługa, która pojawia się w barwach Play Polska. Fioletowy operator wprowadza nowość, która określana jest jako następcą SMS. To nowa platforma do komunikacji na Androida, która otwiera wiele możliwości. Dzięki czat RCS można liczyć na sposobność wysłania plików o wadze do 100 megabajtów.