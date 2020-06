WWDC 2020 to konferencja Apple dla deweloperów, która jest bardzo blisko. Pierwszy dzień wydarzenia to 22 czerwca, kiedy to odbędzie się keynote otwierający całość. To wtedy zobaczymy systemy iOS 14 i pozostałe oprogramowanie, którym pochwali się firma. Wiemy, że będzie live stream i jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie go oglądać, to będzie to możliwe w serwisie YouTube.

Apple udostępniło już link, gdzie odbędzie się live stream z WWDC 2020 w serwisie YouTube. Znajdziecie go poniżej. Już teraz można ustawić sobie przypomnienie. Po to, aby nie przegapić poniedziałkowego keynote. Do wydarzenia pozostało już tylko kilka dni.

Tutaj obejrzysz live stream z konferencji Apple WWDC 2020

Start przewidziano na godzinę 19:00 naszego czasu. Tegoroczna konferencja WWDC 2020 będzie miała inną formę względem tych poprzednich. Wydarzenie przyjmie formę online, a więc nie będzie w nim brała udział publiczność. Już niedługo poznamy najważniejsze nowości z iOS 14 i pozostałych systemów Apple. Zapowiada się naprawdę ciekawie.

Niedługo po WWDC 2020 Apple udostępni pierwsze bety systemów iOS 14, macOS 10.16 i pozostałego oprogramowania. Najpierw jednak tylko dla deweloperów aplikacji. Publiczni beta testerzy będą mogli dołączyć do programu pilotażowego trochę później. Pewnie w pierwszej połowie lipca.

