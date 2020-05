Google Maps ma funkcję, która pozwala na udostępnianie lokalizacji. Firma postanowiła wprowadzić nowość, co pozwoli na współdzielenie położenia bez adresu. Możliwe to jest dzięki Plus Codes, czyli 6-znakowym kodom. Najpierw takie rozwiązanie trafi do aplikacji Google Maps na urządzenia z systemem Android.

Google Maps jest cały czas rozwijane. Aplikacja od dawna ma funkcję umożliwiającą udostępnianie lokalizacji. Jednak ta bazująca na adresach nie zawsze jest skuteczna, o czym za chwilę. Dlatego gigant z Moutain View postanowił wykorzystać rozwiązanie o nazwie Plus Codes sprzed kilku lat. Nowość trafi wkrótce do aplikacji na urządzenia z Androidem.

Plus Codes to rozwiązanie, które znajduje się w Google Maps już od jakiegoś czasu. Funkcja ta pozwala na udostępnienie lokalizacji w postaci 6-znakowego kodu, co możecie zobaczyć poniżej. Opcja jest dostępna po dotknięciu niebieskiego kółka na mapie. To powoduje wyświetlenie kodu dla danego położenia i znajduje się on w górnej części ekranu.

Google wyjaśnia, że około dwóch miliardów osób na świecie nie ma adresu lub jest on trudny do określenia. To tutaj przede wszystkim z pomocą przychodzi udostępnianie lokalizacji z użyciem Plus Codes. Funkcja działa także w trybie offline, czyli bez połączenia z internetem. Ponadto kody te mogą być implementowane także w innych aplikacjach.

Udostępnianie lokalizacji z Plus Codes w Google Maps najpierw na Androidzie

Nowość najpierw trafi do aplikacji na urządzenia z systemem Android. Funkcja ma być wdrożona w Google Maps w ciągu najbliższych tygodni. Na oficjalnym blogu firmy nie wspomniano o wersji na iOS. Ekran dzielenia położenia czekają także inne zmiany wizualne.



źródło