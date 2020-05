iPhone Xr do pory nie był dostępny w wersji refurbished. Teraz Apple postanowiło to zmienić. Najpopularniejszy telefon z poprzedniego roku jest już do kupienia jako egzemplarz odnowiony. Ceny takiego modelu iPhone Xr zaczynają się już od niespełna 500 dolarów. W Polsce jednak tych smartfonów nie kupimy.