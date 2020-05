Google Maps to aplikacja o wielu zastosowaniach. Pozwala także na wygodne udostępnianie lokalizacji znajomym. Tutaj firma zdecydowała się przeprojektować funkcję i odświeżono jej widok. Przy okazji wprowadzono nowe elementy. Zobaczmy więc, co dokładnie się zmieniło.

Jeśli udamy się do sekcji Udostępnianie lokalizacji w Google Maps, to ujrzymy przeprojektowane okno z funkcją. Na dole pojawia się pływający przycisk o nazwie nowe udostępnienie. Widać go na zrzucie ekranowym po prawej stronie (po lewej stary widok dla porównania). Jego dotknięcie powoduje możliwość wybrania osoby, do której zostanie przesłany link. Możemy też decydować, po jakim czasie wygaśnie. Zmiany wydają się być na plus.

Nowe udostępnianie lokalizacji w Google Maps 10.40.2

Nowy widok dla funkcji pojawia się wraz z aktualizacją Google Maps z numerkiem 10.40.2. Jest ona już dostępna poprzez Sklep Play. Choć jednak prawdopodobnie nowe udostępnianie lokalizacji zależne jest też od dodatkowego czynnika. Jest nim aktywacja po stronie serwerów firmy.

źródło: AndroidPolice