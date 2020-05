Gmail dostaje szybkie ustawienia, które dadzą dostęp do popularnych opcji w przejrzysty sposób. Google rozpoczyna wdrażać zmiany, ale pełny rollout trochę potrwa. Ma to zająć kilka tygodni, a więc wszyscy użytkownicy poczty e-mail od razu ich nie zobaczą. Zobaczmy, co Gmail z nowymi ustawieniami ma do zaoferowania.