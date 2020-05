Windows 10 2004 to majowa aktualizacja okienek, która jest już dostępna pod nazwą May 2020 Update. Niestety, pojawiły się pierwsze problemy. Powodują je m.in. starsze sterowniki do kart Nvidii. W ten sposób Windows 20 2004 reaguje niebieskimi ekranami śmierci. Są też inne błędy, które dotyczą driverów Conexant.