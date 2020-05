Windows 10 2004 to majowa aktualizacja funkcyjna dla okienek, której premiera przewidziana jest na ten tydzień. Nie można wykluczyć, że Microsoft udostępni ją jeszcze dziś. Jest to bardzo możliwe. Aktualizacja Windows 10 2004 ma zostać wydana pomiędzy 26 a 28 maja. Co warto zrobić w trakcie oczekiwania już teraz?