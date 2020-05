P40 Pro Plus to flagowiec Huawei, który po długim czasie oczekiwania trafi do sprzedaży. Firma potwierdziła, że w Chinach smartfona będzie można kupić od 6 czerwca. Cena modelu Huawei P40 Pro Plus nie jest niska. Jednak klienci otrzymają najlepszy na rynku telefon do fotografowania oraz nagrywania filmów.