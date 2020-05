P40 Pro Plus to specjalna wersja flagowca Huawei, którego zapowiedź odbyła się także marcu. Jednak smartfon jeszcze nie trafił do sprzedaży. To ma jednak wkrótce ulec zmianie. Dowiadujemy się, że Huawei P40 Pro Plus ma być dostępny do kupienia już na początku czerwca. Wiemy jednak, że cena telefonu nie będzie niska.