AirPods Studio to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których produkcja rzekomo już się rozpoczęła. Choć wcześniejsze raporty mówiły o lecie tego roku. Jeśli informacje są prawdziwe, to oficjalny debiut AirPods Studio musi być nieodległy. Kto wie, a może Apple pochwali się nowymi słuchawkami w trakcie WWDC?

AirPods Studio to słuchawki bezprzewodowe Apple, które mają trafić do oferty giganta w tym roku. Były one już obiektem przecieków i niedawno nawet poznaliśmy cenę. Teraz dowiadujemy się, że gigant z Cupertino mógł uruchomić produkcję gadżetu. Wcześniej mówiono, że nastąpi to latem. Nie wiadomo jednak, ile w tym jest prawdy.

Jeśli Apple już uruchomiło produkcję AirPods Studio, to oficjalna premiera urządzenia musi być blisko. Nie można wykluczyć, że sprzęt zostanie pokazany w trakcie WWDC 2020, czyli 22 czerwca. Wtedy zobaczymy także nowe systemy operacyjne firmy. W tym wyczekiwany przez użytkowników iPhone’ów iOS 14.

Cena słuchawek AirPods Studio nie będzie niska

Wiemy, że AirPods Studio mają kosztować 349 dolarów. Będą to więc najdroższe słuchawki Apple z serii. Z drugiej strony, zaoferują najwięcej i będą rywalizować z innymi modelami w podobnej półce cenowej marek Bose czy Sony. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać. Słuchawki te w Polsce będą pewnie kosztować około 2 tys. złotych.

