AirPods Studio to nowe słuchawki nauszne Apple, których premiera jest coraz bliżej. Jej nazwę podał dziś sprawdzony w przeszłości leaker. Jest też cena AirPods Studio i ta nie będzie niska. Jednak kwota jest podobna do słuchawek z aktywnym wyciszaniem szumów od Sony czy Bose. Produkt będzie więc rywalizować z nimi.

AirPods Studio to nowe słuchawki nauszne, nad którymi pracuje Apple. Pojawiały się one w przeciekach już wcześniej. Informacje przekazał dziś Jon Prosser, który niedawno wspominał o smartfonach iPhone 12 z 5G. Jest też cena i ta ma wynieść 349 dolarów, co po dzisiejszym kursie daje nam niespełna 1500 złotych.

AirPods Studio Apple rozwija pod kryptonimem B515. Więcej informacji źródło nie podało. Jakiś czas temu ich ikonka została jednak dostrzeżona w poglądowej wersji iOS 14, nad którym pracuje Apple. Widzicie ją poniżej.

Słuchawki nauszne AirPods Studio Apple może pokazać jesienią

Jest bardzo możliwe, że AirPods Studio zadebiutują jesienią. Tak więc jest szansa, że zobaczymy je z nowymi iPhone’ami. Ich masowa produkcja ma ruszyć latem tego roku. Wiemy, że mają magnetyczny konfigurowalny wygląd z różnymi stylami pałąka. Dokładne szczegóły nie są jednak znane. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Te z pewnością pojawią się jeszcze przed debiutem.

źródło: Twitter