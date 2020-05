iPhone 12 5G to nadchodzący smartfon Apple, który będzie taszy od modeli Pro. Będą to dwa telefony z ekranami o różnych rozmiarach. Ich cena ma być dużo niższa względem modeli Pro. Jednak iPhone 12 5G może zostać pozbawiony wsparcia dla technologii mmWave. W zamian pojawi się tylko obsługa tańszego Sub-6-GHz.

iPhone 12 5G zadebiutuje wraz z modelami Pro we wrześniu lub później w tym roku. Wiemy, że cena najmniejszego ze smartfonów ma być atrakcyjna i wyniesie 649 dolarów w przypadku wariantu z 5,4 GHz. Apple będzie musiało jednak szukać oszczędności i tutaj będą one dotyczyć łączności z sieciami komórkowymi nowej generacji. Wsparcia dla mmWave może nie być i możliwe, że będzie to tylko Sub-6 GHz.

iPhone 12 5G jeśli otrzyma tylko obsługę Sub 6-GHz, to w takich Stanach Zjednoczonych zapewni możliwość ściągania danych tylko z prędkością kilkuset megabajtów na sekundę. W przypadku mmWave można liczyć na transfery przekraczające 1 Gbps. Te jednak będą zarezerwowane tylko dla modeli Pro.

iPhone 12 5G to smartfon Apple, który odniesie wielki sukces

Domyślamy się, że iPhone 12 5G to smartfon, który będzie naprawdę dobrze się sprzedawać. Model XR czy podstawowa jedenastka to najlepiej sprzedające się telefony w ostatnim czasie. W przypadku nadchodzących smartfonów Apple powinno by podobnie. Jest jednak możliwe, że ich premiera nie odbędzie się nie we wrześniu, a dopiero w październiku.

