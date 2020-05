Huawei Enjoy 20 Plus to nowy smartfon Chińczyków, który jest w drodze. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna. Wiemy, że sprzęt otrzyma procesor MediaTek Dimensity 800. Nie zabraknie także poczwórnego aparatu fotograficznego. Przy okazji są też ceny Huawei Enjoy 20 Plus. Telefon trafi na rynek w dwóch wersjach.

Huawei Enjoy 20 Plus to nadchodzący średniak Chińczyków, którego premiera musi być blisko. Telefon doczekał się przecieku. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna i ceny. Model z 6 GB RAM ma kosztować 1899 juanów (ok. 1130 złotych). Wariant z 8 GB RAM wyceniono na 2199 juanów (ok. 1300 złotych).

Huawei Enjoy 20 Plus dostanie ekran o rozdzielczości Full HD+ (i nieznanej przekątnej). Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 800, który będzie wspomagany przez wspomniane 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Jest też bateria o pojemności 4200 mAh, którą będzie można ładować ładowarką o mocy 22,5 W.

Ponadto Huawei Enjoy 20 Plus ma poczwórny aparat. Główny sensor to Sony IMX586 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 2 MP. Przednia kamera ma sensor 16 MP. Znane dane techniczne smartfona Huawei Enjoy 20 Plus znajdziecie poniżej.

Huawei Enjoy 20 Plus – dane techniczne

ekran o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

procesor MediaTek Dimensity 800

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane (kości UFS 2.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z EMUI

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo