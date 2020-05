Windows 10 21H1 – Microsoft rozpocznie publiczne beta testy w czerwcu

Windows 10 21H1 to kolejna duża aktualizacja funkcyjna dla okienek po wersji 2004. Microsoft uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, kiedy rozpocznie publiczne beta testy systemu. Ma to nastąpić w przyszłym miesiącu. Wtedy członkowie programu Insider otrzymają pierwsze kompilacje Windows 10 21H1 w szybkim pierścieniu.

Windows 10 21H1 będzie dużą aktualizacją funkcją po wersji 2004, której spodziewamy się na dniach. Jak dobrze wiemy, jesienne uaktualnienie będzie pomniejsze i tam zbyt wiele nowości nie zostanie wprowadzonych. Członkowie programu Insider czekają obecnie na beta testy wersji, która Microsoft publicznie udostępni dopiero w 2021 roku.

Microsoft uchylił rąbka tajemnicy na temat uaktualnienia Windows 10 21H1. Publiczne beta testy tej aktualizacji dla okienek mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu. W czerwcu gigant z Redmond udostępni pierwsze build z tej gałęzi. Pojawią się one w szybkim pierścieniu aktualizacji programu Insider. Ci obecnie znajdują się w gałęzi mn_release branch, czyli Manganese będącej kryptonimem wersji 20H2.

Aktualizacja Windows 10 21H1 to Iron

Wiemy, że innym kryptonimem aktualizacji Windows 10 21H1 jest Iron (Fe), czyli żelazo. Będzie to uaktualnienie, które wprowadzi do okienek wiele nowości. Obejmą one m.in. zmiany dla menu Start, które jakiś czas temu ujawnił Panos Panay. Microsoft z pewnością przygotowuje znaczne więcej nowych funkcji i udoskonaleń dla tych istniejących.

Przeczytaj także: WhatsApp – triki i funkcje, które warto znać

źródło