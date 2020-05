Nokia 8.3 5G już blisko. HMD Global udostępnia oficjalne wideo

Nokia 8.3 5G została zaprezentowana w marcu. Jednak HMD Global cały czas nie uruchomiło sprzedaży tego telefonu. To wkrótce ulegnie zmianie. Firma podgrzewa atmosferę przed dostępnością urządzenia na rynku i opublikowała wideo, które możecie obejrzeć poniżej.

Ready for 5G? The soon available Nokia 8.3 5G allows you to play games without distraction, stream films and share content – all in 5G 👊 pic.twitter.com/mjXeilVxeh

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) May 22, 2020