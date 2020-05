Spotify miał do tej pory limit utworów dla ulubionych. Biblioteka do tej pory mogła pomieścić ich maksymalnie 10 tysięcy. Niby nie jest to mało, ale są użytkownicy, dla których stanowiło to problem. Teraz limit ten znika, o czym Spotify poinformowało oficjalnie. Biblioteka będzie mogła przechowywać dowolną liczbę utworów.

Spotify pozwala dodawać piosenki do ulubionych. Trafiają one wtedy do sekcji Biblioteka. Niestety, do tej pory obowiązywał tam limit utworów. Nie można było dodać więcej niż 10 tysięcy elementów. Próba przekroczenia tej bariery wiązała się z koniecznością „odpolubienia” czegoś innego, co na pewno nie było wygodne. Nadszedł czas na zmiany.

Spotify poinformowało, że usuwa ten limit utworów w sekcji Biblioteka. Począwszy od dziś przestaje on obowiązywać. To oznacza, że każdy użytkownik może dodać dowolną liczbę piosenek. Dla wielu osób zapewne będzie to bardzo dobra wiadomość. Choć można się domyślać, że takich, którzy wypełnili całą bibliotekę, było raczej niewielu.

Spotify usuwa limit utworów z biblioteki, ale pozostałe bez zmian

Dzisiejsza zmiana ogłoszona przez Spotify dotyczy tylko tej konkretnej funkcji. Pozostałe limity pozostają w serwisie bez zmian. Tak więc nadal można dodać do 10 tysięcy piosenek do playlist czy nie zmienia się liczba urządzeń, na których można słuchać muzykę w trybie offline.

