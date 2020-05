Vivo X50 Pro to nowy smartfon Chińczyków, którego premiera jest blisko. Producent udostępnił nowy teaser. Na nim mamy okazję zobaczyć aparat, który ma rozwiązanie zbliżone do tego, co oferuje gimbal. Częściowa specyfikacja modelu Vivo X50 Pro jest już znana. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie.