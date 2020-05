WhatsApp beta to poglądowa wersja popularnego komunikatora, gdzie Facebook pozwala wypróbować chętnym użytkownikom nowe opcje. Zanim te zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom aplikacji. W wersji na Androida pojawiła się tam ciekawa nowość. To kody QR, które pozwalają współdzielić profil. Jak to działa?

Użytkownik komunikatora może generować kody QR, które następnie należy zeskanować. Wtedy taki profil pozwoli na rozpoczęcie konwersacji z nowym kontaktem. Szybkie i wygodne. Można to zrobić w WhatsApp beta po udaniu się do sekcji Ustawienia. Nowa opcja pojawia się obok informacji o użytkowniku i ma postać zielonego przycisku. Jego dotknięcie wygeneruje kod i po jego zeskanowaniu inna osoba uzyska numer telefonu.

Profil poprzez kody QR na razie tylko w WhatsApp beta

Pamiętajmy, że na razie jest to nowość, z której skorzystają użytkownicy wersji beta komunikatora. Z czasem zostanie wprowadzona do stałego wydania aplikacji. Nie wiadomo, kiedy jednak to nastąpi. Pewnie najpóźniej w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zapewne też opcja zostanie wdrożona do WhatsApp Business.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: AndroidPolice