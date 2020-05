Mi Band 5 to wyczekiwana opaska Xiaomi, która według nowych plotek zapewni wsparcie dla Amazon Alexa. Ponadto wearable ma dostać czujnik SpO2 oraz obsługę cykli menstruacyjnych kobiet. W ten sposób Xiaomi Mi Band 5 zapewni znacznie większe możliwości względem poprzedniej generacji popularnego gadżetu.

Xiaomi Mi Band 5 był ostatnio certyfikowany. Jego premiera jest więc coraz bliżej, co zresztą niedawno potwierdziło samo Huami. Teraz pojawiły się nowe informacje, które obejmują planowane przez producenta funkcje. Wśród nich ma pojawić się integracją z asystentką Amazon Alexa.

Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje nie tylko z Amazon Alexa. W tym samym raporcie czytamy również, że zostaną dodane opcje dla cykli menstruacyjnych kobiet. Ponadto pojawi się czujnik SpO2, który będzie służyć do pomiaru natlenienia krwi. W ten sposób popularne urządzenie zyska sporą przewagę nad poprzednią generacją, a cena zapewne będzie zbliżona.

Xiaomi Mi Band 5 z Amazon Alexa tylko w opcji Smart

Wiemy też, że integracja z Amazon Alexa zostanie wprowadzona tylko w jednej z wersji Xiaomi Mi Band 5. Będzie to wariant Smart, czyli model międzynarodowy. Ten na chiński rynek rozwiązania nie otrzyma. Co jednak nadrobi opcjonalnym modułem NFC, który to pewnie w globalnej edycji gadżetu się nie pojawi.

Ostatnie plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje w czerwcu lub lipcu tego roku. Premiera jest więc pewnie nieodległa. Jednak dokładny termin debiutu pozostaje na razie zagadką. Sam producent na razie milczy w tym temacie. Co pewnie zmieni się dopiero bliżej dnia oficjalnej premiery.

