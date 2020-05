Mi Band 5 to opaska Xiaomi, na którą czeka wiele osób. Huami, które będzie odpowiadać za jej produkcję, ponownie potwierdziło, że premiera odbędzie się w tym roku. Jednak na gadżet Xiaomi Mi Band 5 może trochę poczekamy. Mimo to Huami miało świetny pierwszy kwartał, gdzie wygenerowało naprawdę duże przychody.

Xiaomi Mi Band 5 ma zadebiutować później w tym roku. Takie informacje ponownie przekazało Huami, które już wcześniej potwierdzało gadżet. Najpierw jednak mamy zobaczyć model 4C. Tymczasem chiński producent miał naprawdę świetny kwartał, w trakcie którego zarobił wiele pieniędzy.

Huami sprzedało w pierwszym kwartale 7,6 mln sztuk urządzeń marek Amazfit i Xiaomi. To aż o 35,7 proc. więcej w porównaniu do adekwatnego okresu z 2019 roku. Co ciekawe, firma widzi w trakcie pandemii coraz większe zainteresowanie własnymi wearables. W tym kwartale firma liczy na przychody netto w wysokości aż pomiędzy 1 a 1,05 mld juanów. Możliwe jednak, że na model Mi Band 5 trochę jednak poczekamy.

Huami powtarza, że Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje później w tym roku

Wiele osób liczy na to, że Xiaomi Mi Band 5 pojawi się jeszcze w tym kwartale. Wszak sporo użytkowników wierzy, że nowa opaska pojawi się po około roku od poprzednika. Cóż, rzeczywistość może być inna. Nowe wearable może zostać wprowadzone później.

Ostatnie plotki sugerują, że Xiaomi Mi Band 5 otrzyma integrację z PAI, które oferują już wybrane smartwatche Amazfit. Opaskę mogliśmy zobaczyć także na zdjęciach. Nie wiadomo jednak, czy prezentowały one rzeczywiście to urządzenie. Mogło to być coś innego.

