Galaxy Note 20 ma dostać ekran, który również będzie odświeżać obraz w 120 Hz, jak to jest w modelach S20. W tych drugich są jednak ograniczenia. W przypadku smartfonów Samsung Galaxy Note 20 ma być inaczej. Będą one w stanie odświeżać obraz także w najwyższej rozdzielczości, czyli QHD+. Możliwe to będzie dzięki LTPO.