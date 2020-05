Mi Band 5 to wyczekiwana opaska Xiaomi i wygląda na to, że jej debiut jest nieodległy. Dostrzeżono ją na stronie urzędu NCC, gdzie wearable było certyfikowane. Ponadto doczekaliśmy się potwierdzenia Xiaomi Mi Band 4C i wiemy, że w rzeczywistości będzie to przebrandowany model wprowadzony niedawno do oferty przez Redmi.

Xiaomi Mi Band 5 to opaska Xiaomi, która już pojawiała się w przeciekach. Wiemy też, że niedługo pojawi się także model Mi Band 4C, który będzie przebrandowanym wearable marki Redmi. Doczekaliśmy się potwierdzenia tego drugiego gadżetu, co widzicie na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Dostrzeżono go na stronie jednego z indonezyjskich operatorów. Ma oznaczenie kodowe HMSH01GE, a więc takie samo, które jest w przypadku sprzętu submarki.

Wróćmy jednak do Xiaomi Mi Band 5. Nowa opaska Chińczyków została dostrzeżona na stronie NCC pod nazwą XMSH10HM. Poprzednie dwie generacje ukrywały się pod kryptonimami XMSH07HM oraz XMSH10HM. Dlatego to pozwala nam przypuszczać, że mamy do czynienia z najnowszą wersją tego wearable. Sam urząd niewiele nam ujawnia. Jednak sam proces certyfikacji pozwala nam przypuszczać, że premiera musi być nieodległa.

Xiaomi Mi Band 5 i 4C są już blisko

Domyślamy się, że oficjalna premiera opasek Xiaomi Mi Band 5 i 4C nie jest odległa. Niedawno Huami potwierdziło, że taki sprzęt zostanie pokazany jeszcze w tym roku. Jednak przybliżonych terminów debiutu nie podano. Możliwe też, że oba urządzenia zostaną wprowadzone do sprzedaży niezależnie. Nie muszą przecież zadebiutować w tym samym czasie.

