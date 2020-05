Galaxy A21s to nowy średniak marki Samsung. Smartfon zapewne odniesie spory sukces i jego dostępność przewidziano na przyszłym miesiąc. Cena modelu Samsung Galaxy A21s na razie nie została podana i poznamy ja bliżej premiery. Wiemy jednak, co ten telefon ma do zaoferowania. Rzućmy sobie na niego okiem.