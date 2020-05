OnePlus 8T Pro McLaren Edition to smartfon, którego premiery normalnie spodziewalibyśmy się w drugiej połowie 2020 roku. Cóż, wygląda na to, że taki sprzęt nie zadebiutuje. Chińska firma zniknęła z listy partnerów na stronie McLarena. Nie oznacza to jednak, że nie pojawi się inny OnePlus 8T Pro w limitowanej edycji.

Czekacie na premierę smartfona OnePlus 8T Pro McLaren Edition? Cóż, wygląda na to, że taka specjalna edycja flagowca może w rzeczywistości nie powstać. Zdaje się to sugerować znalezisko jednego z użytkowników serwisu Reddit. Doszukał się on na stronie marki samochodowej, że chińska firma zniknęła z wykazu partnerów w Formule 1. Co to może oznaczać?

Wygląda na to, że umowa partnerska pomiędzy firmami OnePlus oraz McLaren dobiegła po prostu do końca i zapewne nie została przedłużona na kolejny czas. Jeszcze pod koniec marca chiński gigant widniał na tej liście. Potem jednak zniknął. To może być jednoznaczne, z tym że taki specjalny model telefonu nie zadebiutuje.

OnePlus 8T Pro McLaren Edition nie powstanie, ale może pojawić się inny

Tak, zapewne modelu OnePlus 8T Pro McLaren Edition nie zobaczymy. Co nie zmienia faktu, że chińska marka może nawiązać współpracę z innym producentem samochodów i stworzyć podobną edycję flagowca. Plany firmy w tej kwestii nie są jednak na razie znane. Na więcej informacji trzeba poczekać. Najpierw, bo latem, mamy zobaczyć tańszy model Z.

Przeczytaj także – WhatsApp – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Reddit