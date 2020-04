OnePlus 8T to nowy smartfon Chińczyków, który już jest w przygotowaniu. Zobaczymy go jednak dopiero jesienią. Wcześniej ma odbyć się premiera modelu OnePlus Z, który już pojawiał się w plotkach. W sieci pojawiło się zdjęcie telefonu. Na nim widać kawałek przodu i ekran z okrągłą dziurką dla kamerki do selfie.

OnePlus 8T to co najmniej dwa nowe smartfony, które zobaczymy jesienią. Prawda jest jednak taka, że są one już w przygotowaniu i prace nad ich hardware w niedługim czasie dobiegną końca. Na premierę trochę sobie poczekamy, ale w niedługim czasie powinien odbyć się debiut modelu OnePlus Z, który już pojawiał się w przeciekach.

OnePlus Z wcześniej znany był jako model 8 Lite. Pierwszy raz zobaczyliśmy go na renderach Onleaks. W trakcie kwietniowej premiery ósemek tego smartfona nie zaprezentowano. Wiemy jednak, że sprzęt istnieje. Teraz mamy okazję zobaczyć go na zdjęciu widocznym poniżej. Widać tutaj część ekranu. U góry umieszczono okrągłe wcięcie dla kamerki do selfie, które wyśrodkowano. Tak też wyglądało to na renderach Steve’a Hemmerstoffera. Nie ma jednak pewności, że fotka jest autentyczna.

OnePlus Z będzie tańszym smartfonem od OnePlus 8T

Wiemy, że Chińczycy chcą spróbować szczęścia w nieco niższej półce cenowej. Tym bardziej, że jego ostatnie flagowce kosztują ponad 4 tysiące złotych i hasło pogromca flagowców już dawno odeszło w niepamięć. Dzięki modelowi Z firma będzie mogła konkurować z innymi producentami smartfonów z Androidem w innym przedziale. Data premiery tego smartfona nie jest jednak jeszcze znana. Znając szczęście, to modele 8T będą jeszcze droższe od ósemek.

