iOS 12.4.7 dostępny na te iPhone’y i iPady, które nie dostały iOS 13

iOS 12.4.7 to aktualizacja, którą Apple udostępniło na urządzenia bez iOS 13. To oznacza, że uaktualnienie jest dla użytkowników modeli iPhone 6, 6 Plus, 5s oraz starszych iPadów. To mała aktualizacja z poprawkami błędów. Na nowości nie ma co tu liczyć. Jednak Apple cały czas pamięta o właścicielach tych sprzętów.