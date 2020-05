Jak odzyskać utracone dane na iPhone’ach? Z tą metodą jest to proste

Jeśli korzystacie z iPhone’ów, to z pewnością zdarzyło wam się utracić zdjęcia, wiadomości czy dokumenty. Próba ich odzyskania nie zawsze jest łatwa. Jednak tutaj z pomocą przychodzi iMyFone D-Back iOS Data Recovery Software – narzędzie, które pozwala odzyskać dane w kilku bardzo prostych krokach. Działa z dowolnymi urządzeniami mającymi system iOS, a więc nie tylko z iPhone’ami, ale także z iPadami. Zobaczmy sobie możliwości tego oprogramowania.

Proste odzyskiwanie danych z iPhone’ów w kilku krokach

Chcąc odzyskać dane bezpośrednio z urządzenia z systemem iOS, należy podłączyć sprzęt do komputera z użyciem kabla USB. Następnie należy uruchomić iMyFone D-Back iOS Data Recovery Software i wskazać z opcji dostępnych po lewej stronie Recover from iOS Device. Potem rozpoczynamy przyciskiem Start. Aplikacja odszuka podłączone iPhone’y lub iPady i należy wskazać ten sprzęt, z którego będziemy chcieli odzyskać dane. Wspieranych jest ponad 20 różnych formatów plików. Zobaczmy to więc na przykładzie zdjęć. Zaznaczmy opcję Photos i uruchamiamy skanowanie. W zależności od ilości danych proces przeszukiwania może potrwać dłuższą chwilę. Jednak cały czas mamy okazję śledzić postęp w postaci paska na dole ekranu.

Po zakończeniu skanowania przez iMyFone D-Back iOS Data Recovery Software ujrzymy wyniki w postaci znalezionych plików, które to następnie możemy odzyskać. Zaznaczamy te z nich, które chcemy odtworzyć i klikamy przycisk Recover. Rozpocznie się proces przywracania plików.

iMyFone D-Back iOS Data Recovery Software pozwala także odzyskiwać dane z backupów iTunes i iCloud

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku odzyskiwania z backupów z iTunes i iCloud. Pokażemy, jak to wygląda w tym pierwszym przypadku. Klikamy przycisk Recover from iTunes Backup i potem Start. Wybieramy konkretną kopię zapasową na wyświetlonej liście i klikamy na Next. Wskazujemy typ plików to odzyskania i rozpoczynamy proces przeszukiwania przyciskiem Scan.

Rozpocznie się szukanie zadanych typów plików w backupie iPhone’a. Po chwili zostanie wyświetlona lista znalezionych danych. W przypadku próby odzyskania postępujemy analogicznie do tego, co robiliśmy w przypadku używania z iMyFone D-Back iOS Data Recovery Software odtwarzając pliki z pamięci iPhone’a.

Są też dodatkowe opcje

iMyFone D-Back iOS Data Recovery Software to ciekawe narzędzie, które może być bardzo użyteczne. Program działa nie tylko z komputerami z macOS. Można go także uruchamiać na maszynach z Windows, co zwiększa dostępność aplikacji. Ponadto ma dodatkowe opcje, które pozwalają uruchomić sprzęt w trybie recovery czy odtworzyć jego oprogramowanie systemowe. Twórcy programu nie zapomnieli także o trybie zaawansowanym. Małym niedociągnięciem jest brak języka polskiego, ale sam interfejs jest na tyle intuicyjny, że można się w nim łatwo odnaleźć. Ponadto istnieje darmowy trial, który pozwoli wam sprawdzić możliwości aplikacji samodzielnie. Jednak w ten sposób danych nie odzyskacie. To już wiąże się z nabyciem odpowiedniej licencji. Plusem jest również zgodność z najnowszą wersją oprogramowania dla iPhone’ów, czyli systemem iOS 13.

iMyFone D-Back iOS Data Recovery Software w pełnej wersji kosztuje 49,95 dolarów, co daje nam kwotę na poziomie około 210 złotych. Możecie jednak skorzystać ze specjalnego kuponu, który pozwoli wam na uzyskanie zniżki. W tym celu musicie w trakcie zakupu wpisać kod A24S2T. To spowoduje obniżenie ceny do zaledwie 29,95 dolarów.

Możecie też zainteresować się oprogramowaniem AnyRecover PC Data Recovery, które służy do naprawiania uszkodzonych danych na komputerach. Można je zakupić tutaj. Narzędzie to działa z systemami Windows 7, 8 i 10 oraz obsługuje ponad 1000 różnych formatów plików. W ten sposób można odzyskać utracone lub uszkodzone dane z dysków twardych, SSD czy pamięci USB. Natomiast tych z was, którzy szukają sposobu na odzyskanie utraconych wiadomości na iPhonie, może zainteresować jeden z tych pięciu sposobów.

