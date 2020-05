One UI 2.1 trafi na modele Samsung Galaxy S9 i Galaxy Note 9. Jednak już wcześniej pojawiały się głosy, że aktualizacja może być wybrakowana. Tak będzie, bo zabraknie Bixby Rountines. Zespół odpowiedzialny za prace nad One UI 2.1 dla modeli S9 i Note 9 zdecydował się porzucić funkcję ze względów wydajnościowych.

One UI 2.1 to aktualizacja, która trafi także na smartfony Samsung Galaxy S9 i Galaxy Note 9. Prawdopodobnie oprogramowanie będzie udostępniane już od przyszłego miesiąca. Jednak nie będzie to tak pełne uaktualnienie, które otrzymały smartfony z 2019 roku. Zabraknie jednej funkcji i jest nią Bixby Rountines zapowiedziane wraz z modelami S10.

Informację potwierdził na oficjalnym forum zespół, który prowadzi prace nad One UI 2.1 dla modeli Galaxy S9 i Galaxy Note 9. Pytali o to właściciele tych telefonów, ale trzeba będzie obejść się smakiem. Deweloperzy przekazali, że próbowano optymalizować zużycie pamięci dla tej opcji. Jednak skoczyło się na jej porzuceniu.

One UI 2.1 dla Galaxy S9 i Galaxy Note 9 już blisko

Aktualizacja One UI 2.1 dla smartfonów Samsunga z 2018 roku jest nieodległa. Proces udostępniania uaktualnienia ma zacząć się od czerwca. Potem będzie rozszerzany o kolejne rynki. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe oprogramowanie pojawi się na telefonach z polskiej dystrybucji. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

One UI 2.1 będzie już ostatnią ego typu większą aktualizacją dla modeli Samsung Galaxy S9 i Galaxy Note 9. To telefony, które nie otrzymają już Androida 11, bo są już objęte trzecim rokiem wsparcia. Tak więc rozszerzonym, gdzie zapewniane są tylko poprawki bezpieczeństwa udostępniane co jakiś czas.

źródło: Sammobile