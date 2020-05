Galaxy Note 20 doczekał się dużego przecieku. W sieci pojawiły się rendery, które prezentują wygląd nowego flagowca marki Samsung. Aparat ma podobny do tego, który umieszczono w modelu S20 Ultra. Samsung Galaxy Note 20 otrzyma kamerę, która ma cztery obiektywy. Natomiast wyświetlacz to panel z dziurką.

Samsung Galaxy Note 20 był już obiektem wielu przecieków. Dopiero jednak teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które prezentują wygląd i design nowego flagowca z piórkiem S Pen. Powstały one na podstawie schematów CAD pochodzących z fabryk. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy Note 20 ma ekran o przekątnej około 6,7 cala. Jest to panel AMOLED z dziurką dla kamery do selfie. Następnie mamy aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Inspirowany jest tym, który znamy już z modelu S20 Ultra. Jest też USB C i miejsce dla piórka S Pen. Rendery możecie zobaczyć poniżej.

Wiemy też, że Samsung Galaxy Note 20 ma wymiary 161,8 x 75,3 x 8,5 mm. Telefon ma być gotowy na czas. Premiera ma odbyć się w sierpniu i będzie to konferencja w formie eventu online bez udziału publiczności. Częściowa specyfikacja jest już znana. Dane techniczne modelu Samsung Galaxy Note 20, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Note 20 – dane techniczne

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 lub Exynos 990

12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 MP – brak wszystkich szczegółów

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G lub 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,8 x 75,3 x 8,5 mm

Android 10 z One UI 2.5

