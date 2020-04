Google Board to popularna klawiatura ekranowa na Androida, która cały czas jest rozwijana. Dowiadujemy się, że pojawią się nowe sugestie schowka. Pojawią się one w momencie, gdy schowek wykryje skopiowanie jakiegokolwiek elementu. Na razie funkcja znajduje się na etapie eksperymentu dostępnego w wersji beta aplikacji.

Google Gboard ma użyteczny schowek i to właśnie z myślą o nim planowana jest nowa funkcja. Pojawią się nowe sugestie schowka, które obecnie są testowane w wersji beta aplikacji. Jednak dostęp do niej nie jest szeroko dostępny. Mamy jednak zrzuty ekranowe, na których mamy okazję to zobaczyć.

Nowe sugestie schowka dla klawiatury Google Gboard widać poniżej. Pojawiają się one w momencie skopiowania jakiegoś elementu. Początkowo wyświetlane są podpowiedzi (sekcja TIPS). Dotknięcie takiej sugestii spowoduje automatyczne jej wklejenie do aplikacji, z której w danej chwili użytkownik telefonu korzysta.

Nowe sugestie schowka w Google Gboard beta, ale nie u wszystkich

Jak już wspomnieliśmy, funkcja na razie znajduje się na etapie eksperymentu i można do niej uzyskać dostęp w klawiaturze Google Gboard beta z numerkiem 9.3.8.306379758. Jednak nie pojawia się u wszystkich, którzy mają to wydanie. Dochodzi jeszcze dodatkowy czynnik, którym jest aktywacja po stronie serwerów firmy. Na razie nie wiadomo, kiedy taka nowość pojawi się w stałym wydaniu aplikacji.

źródło: XDA-Developers