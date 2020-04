MIUI 12 beta to poglądowa wersja nowej nakładki Xiaomi, która budzi zainteresowanie użytkowników już teraz. Wykorzystują to oszuści. W sieci pojawia się scam w postaci możliwości zainstalowania MIUI 12 beta teraz. Jest to oszustwo i tak naprawdę zamknięte testy jeszcze się nie odbywają i ruszą z czasem.