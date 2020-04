Dysk Google dostaje skaner dokumentów oparty na Material Design

Dysk Google ma wbudowany skaner dokumentów i ten doczekał się odświeżenia. Funkcję przeprojektowano i oparto ją na języku projektowania Material Design. W ten sposób można konwertować skany dokumentów do plików PDF. Zobaczymy więc, jak to teraz wygląda w aplikacji Google Drive na urządzenia z Androidem.

Dysk Google ma bardzo ciekawą funkcję, którą jest skaner dokumentów. W zasadzie można się pokusić o stwierdzenie, że jest to jedno z najlepszych narzędzi wbudowanych w popularną aplikację. Przez dłuższy czas nic się tu nie zmieniało, ale teraz nadszedł na to czas. Firma zdecydowała się to przeprojektować w myśl zasad wprowadzonych w Material Design.

Poniżej widzicie zrzuty ekranowe, które prezentują nowy skaner dokumentów z aplikacji Dysk Google. Zmiany wizualne oparte na Material Design to nie wszystko. Przy okazji zmienia się tu trochę pod kątem funkcjonalności. Kontrolki umieszczone są na dolnym pasku, co ułatwia do nich dostęp. Znajdują się tu opcje odpowiedzialne za kolory czy przewracanie. Można też łączyć wiele stron w jedną.



Nowy skaner dokumentów z Material Design z aplikacji Dysk Google wkrótce u wszystkich

Zmiany są już wprowadzane, ale możliwe, że nie są jeszcze widoczne u wszystkich użytkowników aplikacji Dysk Google. To powinno jednak wkrótce ulec zmianie, co przekazał szef projektu, Rio Akasaka. Nowy skaner dokumentów z Material Design włączany jest po stronie serwerów firmy. W niedługim czasie dostęp ma uzyskać każdy.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło