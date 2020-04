Motorola Edge Plus w Android Enterprise Program. Jest specyfikacja

Motorola Edge Plus to flagowiec Moto, którego premiera jest blisko. Został on dostrzeżony na stronie Android Enterprise Program. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Wiemy, że Motorola Edge Plus ma procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Aparat otrzyma sensor 108 MP.