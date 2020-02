Google Duo Web – pojawi się funkcja Picture-in-Picture

Google Duo Web doczeka się nowej funkcji. Komunikator w wersji uruchamianej na komputerach otrzyma tryb Picture-in-Picture, czyli obraz w obrazie. To wyczekiwane rozwiązanie, bo w ten sposób będzie można prowadzić wideorozmowy i normalnie dalej korzystać z urządzenia. W aplikacji Google Duo na Androida dodano to dawno.

Google Duo Web zostanie wkrótce wzbogacone w funkcję, którą doskonale znamy z aplikacji na urządzenia z systemem Android. To Picture-in-Picture, czyli obraz w obrazie, który w mobilnej wersji dostępny jest od 2017 roku. W edycji przeglądarkowej trzeba było poczekać znacznie dłużej, bo do teraz.

Serwis źródłowy twierdzi, że tryb Picture-in-Picture dla Google Duo Web pozwoli na uruchamianie wideorozmowy w osobnym okienku. Podobnie jak to jest w przypadku odtwarzaczy filmowych. W ten sposób będzie można kontynuować konwersację i kontynuować pracę z komputerem. To funkcja, na którą do tej pory firma kazała czekać.

Picture-in-Picture dla Google Duo Web już wkrótce

Serwis źródłowy nie ma zrzutów ekranowych, które prezentowałyby obraz w obrazie dla Google Duo Web. Wiemy tylko tyle, że Picture-in-Picture ma zostać wprowadzony do komunikatora już wkrótce. Dokładny termin nie jest jednak znany. Początkowo ma to działać tylko w przeglądarkach Chrome i Microsoft Edge. Z czasem ma pojawić się wsparcie dla innych.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło