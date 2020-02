Galaxy S20 Ultra 5G to flagowiec marki Samsung, którego premiera jest blisko. W tym modelu pojawi się ładowarka o mocy 45 W. Pozostałe telefony, w tym Plus dostaną wolniejsze adaptery. Premiera już blisko. Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G otrzyma także konkretny aparat. Smartfon będzie bardzo ciekawy.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to smartfon, który jest w ogniu przecieków. Pojawiają się zdjęcia i rendery. Wiemy też coraz więcej o specyfikacji. Teraz dowiadujemy się, jaka ładowarka pojawi się w zestawie. Będzie to adapter o mocy 45 W. W przypadku pozostałych modeli będzie ona wolniejsza.

Tylko Samsung Galaxy S20 Ultra 5G zaoferuje tak szybki adapter. Ładowarka w modelu Plus będzie miała moc 25 W. Podobnie będzie w przypadku najtańszego z trzech smartfonów. Najdroższy telefon otrzyma aparat z sensorem 108 MP. Ma też wspierać technologię Nonacell. Pozwoli ona na łączenie dziewięciu pikseli w jeden.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G nie będzie jednak tani. Klienci będą musieli szykować się na wydatek około 6 tysięcy złotych, co warto mieć na uwadze. Do Unpacked jest już bardzo blisko. Premiera odbędzie się wkrótce, a potem rusza przedsprzedaż. W ramach gratisu będzie można liczyć na słuchawki Buds Plus. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

221 gramów

Android 10 z One UI 2

źródło: Twitter