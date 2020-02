Galaxy Buds Plus to słuchawki bezprzewodowe marki Samsung, których premiera jest blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia, które prezentują pudełko gadżetu. Na nim można dostrzec pewne informacje o Samsung Galaxy Buds Plus. Cena słuchawek jest już znana i nie będzie niska. Będą jednak dodawane do wybranych modeli S20.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Plus wyglądają tak, jak na wcześniejszych renderach. Zdjęcie, które prezentuje pudełko z tyłu, skrywa dodatkowe informacje. Widzimy, że pojawią się podwójne przetworniki, które mają zapewnić dobry dźwięk. Następnie mamy potrójne mikrofony, a czas pracy na baterii to aż maksymalnie 11 godzin. Widać też wsparcie dla bezprzewodowego ładowania z użyciem ładowarek Qi.

Cena słuchawek Samsung Galaxy Buds Plus już znana

Wiemy, że cena Galaxy Buds Plus w Europie wyniesie 170 euro. W Polsce powinna to być kwota na poziomie około 700 złotych. Nie będą to więc tanie słuchawki bezprzewodowe. Jednak kupując droższe modele S20, jak Plus i Ultra, będzie można liczyć na darmowy prezent w postaci tego gadżetu. Oczywiście, tylko w ramach w przedsprzedaży.

źródło: Twitter