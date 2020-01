Galaxy S20 jest już blisko i niedługo po Unpacked ma ruszyć przedsprzedaż. Na wybranych rynkach w ramach bonusu dodawane będą słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Plus. Potwierdza to render prasowy, który wyciekł do sieci. Wiemy jednak, że ceny modeli Samsung Galaxy S20 nie będą niskie i spodziewamy się wysokich kwot.

Słuchawki Galaxy Buds Plus będą dodawane do zamówień przedpremierowych Galaxy S20 jako gratis w Stanach Zjednoczonych, ale zapewne nie tylko. Domyślamy się, że w Polsce będzie to ten sam gratis. Choć nie można wykluczyć, że na nasz rynek zostanie przygotowana inna oferta. O tym przekonamy się z czasem.

Przedsprzedaż Galaxy S20 z Galaxy Buds Plus zaraz po Unpacked

Wiemy, że przedsprzedaż Galaxy S20 ma ruszyć niedługo po konferencji Unpacked, czyli na wybranych rynkach może rozpocząć się już w dniu 11 lutego. Pewne plotki sugerują jednak, że na rynkową dostępność trzeba będzie poczekać nawet około miesiąca. Mówi się o tym, że w części państw telefony trafią do sklepów dopiero 13 marca. Czy tak będzie, to okaże się z czasem. Wszystkie szczegóły powinniśmy poznać niedługo po wydarzeniu, które odbędzie się w San Francisco. Jednak do tego czasu z pewnością pojawi się mnóstwo przecieków.

źródło: Twitter