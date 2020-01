Motorola Edge Plus to nowy smartfon firmy, którego premiera jest nieodległa. W sieci pojawił się render tego modelu i na nim widać, że telefon otrzyma dedykowany rysik. Wcześniej mogliśmy zobaczyć logo smartfona. Niestety, jest to urządzenie, o którym obecnie wiadomo bardzo niewiele.

Motorola Edge Plus to smartfon, który został ujawniony przez Evleaks, czyli Evana Blassa. Niedawno opublikował on logo, które widzicie poniżej. Nie ujawniając przy tym zbyt wielu szczegółów. Teraz powrócił z nowymi plotkami i udostępnił oficjalny render telefonu, który widzicie w dalszej części artykułu.

Motorola Edge Plus ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, które umieszczono w lewym górnym narożniku. Widać również rysik, a więc będzie to zapewne część zestawu sprzedażowego tego telefonu. Z wcześniej ujawnionych informacji wynika, że smartfon pojawi się w ofercie amerykańskiego operatora Verizon. Co jeszcze wiemy o tym modelu? Niestety, bardzo niewiele.

Motorola Edge Plus na razie z tajemnicami

Plotki sugerują, że Motorola Edge Plus może być flagowcem, a więc może otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon 865. Firma przez ostatni czas skupiała się na niższej półce cenowej, ale w 2020 roku ma powrócić z topowym modelem. Niestety, specyfikacja czy dane techniczne nowego smartfona nie są znane. To informacje, które poznamy w późniejszym czasie. Na razie możemy tylko podziwiać pierwszy z oficjalnych renderów. Na ekranie można dostrzec datę w postaci 3 kwietnia. Nie ma jednak pewności, że to termin premiery, ale może tak być.

