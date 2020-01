Galaxy S20 zadebiutuje w kilku wariantach kolorystycznych i wśród nich będzie także odcień różowy. Mamy okazję zobaczyć jego oficjalne rendery. Opublikował je jeden z leakerów. Różowy Galaxy S20 prezentuje się całkiem ciekawie i powinien przypaść do gustu paniom. Wiemy też, jaka będzie cena tego konkretnego smartfona.

Samsung Galaxy S20 jest obecnie w ogniu przecieków. Wyciekają rendery, ceny i inne szczegóły. Teraz mamy okazję zobaczyć różowy wariant obudowy podstawowej wersji flagowca. Grafiki pochodzą z oficjalnych materiałów prasowych producenta.

Różowy Galaxy 20 prezentuje się naprawdę ładnie. Smartfon pokrywa się pod kątem designu z tym, co mogliśmy zobaczyć już wcześniej. Urządzenie ma potrójny aparat fotograficzny. Wiemy, że składa się on z sensorów 12, 12 oraz 64 MP. Ten ostatni wspomaga teleobiektyw. Urządzenie będzie dostępne zarówno w wersji z 4G, jak i 5G.

Samsung Galaxy S20 otrzyma 6,2-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED. Specyfikacja wyciekła do sieci już wcześniej. Cena to 899 lub 999 euro w zależności od modemu. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 znajdziecie poniżej. Domyślamy się, że różowy wariant przypadnie do gustu paniom.

Samsung Galaxy S20 – dane techniczne

6,2-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 64 MP + 12 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G lub 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

164 gramy

Android 10 z One UI 2

