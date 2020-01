Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus i najtańszy wariant flagowca to trzy smartfony, które Samsung pokaże w lutym. Tymczasem doszło do dużego przecieku. W sieci pojawiły się ceny oraz oficjalne rendery wszystkich modeli. Dane techniczne wyciekły już wcześniej. O nowych telefonach Koreańczyków wiadomo prawie wszystko.