Pocophone F2 i POCO X2 to dwa nowe smartfony submarki powołanej niegdyś do życia przez Xiaomi. Obecnie stara się ona uniezależnić od Chińczyków i potwierdziła, że jeszcze w tym kwartale zaprezentuje nowy telefon. Na razie nie wiadomo, który z wymienionych. Ponadto w przeciekach pojawia się także trzeci model.

Pocophone F2 oraz od niedawna POCO X2 to dwa smartfony, które pojawiają się w przeciekach. Submarka należąca kiedyś do Xiaomi przekazała ostatnio, że uniezależnia się od firmy matki. Teraz poznajemy jej plany na najbliższy czas. Potwierdzono, że jeszcze w tym kwartale ma odbyć się premiera nowego modelu telefonu.

POCO planuje zaprezentować co najmniej jeden nowy telefon w lutym. Informację potwierdził jeden z menadżerów marki, Manmohan Chandolu. Firma chce zapewnić ludziom dostęp do smartfonów, które są wydajne i mają dużo pamięci RAM, ale przy tym nie będą drogie. Ponadto wiemy, że urządzenia mają pracować pod kontrolą Androida z nakładką MIUI. Początkowo sprzedaż ma odbywać się przez internet. Jednak z czasem będzie chciała także trafić do sklepów stacjonarnych. To jednak będzie wymagało czasu.

Nie wiadomo, czy zobaczymy Pocophone F2 lub POCO X2

Trudno powiedzieć, jak będzie nazywać się pierwszy telefon submarki w tym roku. Może to być Pocophone F2, który nawet według ostatnich plotek może pojawić się w wersji Lite. Drugim jest model POCO X2, który niedawno został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Wszystko wyjaśni się z czasem, a teraz nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło