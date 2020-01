Galaxy S20 jest już blisko i dowiadujemy się, że smartfony otrzymają funkcję Quick Share. Samsung chce w ten sposób zapewnić szybkie przesyłanie plików i ma to działać podobnie jak AirDrop z iPhone’ów. Rozwiązanie może trafić także do starszych modeli telefonów. Choć obecnie na nich funkcji nie da się uruchomić.

Samsung Galaxy S20 jest już blisko i wiemy, że niedługo po Unpacked powinna ruszyć przedsprzedaż. Niedawno wspominaliśmy wam o cenach oraz stalowej ramce dla modelu Ultra. Teraz dowiadujemy się, że pojawi się Quick Share. To szybkie przesyłanie danych podobne do funkcji AirDrop.

Max Weinbach uzyskał dostęp do pliku APK z Quick Share z Galaxy S20. Co prawda, aplikację można zainstalować na starszych modelach, co zrobił na Note 10 Plus. Funkcja się włącza i poniżej możecie zobaczyć zrzuty ekranowe. Jednak używać jej się nie da. Co ciekawe, pojawia się także pewna opcja, której AirDrop nie oferuje.

Samsung Quick Share z Galaxy S20 ma opcję, której AirDrop nie ma

Jest nią możliwość przesyłania plików do chmury. AirDrop takiej funkcji nie obsługuje. Jednak w Quick Share z Galaxy S20 będzie można wysyłać pliki o rozmiarze do 1 GB. Tutaj jednak będzie istnieć dzienny limit w postaci 2 GB danych. Więcej w ciągu 24 godzin przekazać się nie da. Takie pliki, jak zdjęcia czy filmy, będzie można potem odtwarzać na urządzeniach zgodnych z platformą Smart Things. Rozwiązanie powinno być wygodne. Nie wiemy jednak, czy Koreańczycy zdecydują się udostępnić je na starsze telefony wraz z aktualizacją oprogramowania.

