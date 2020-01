Galaxy S20 to nowe flagowce marki Samsung, które zostaną pokazane 11 lutego. Niedługo po Unpacked powinna ruszyć przedsprzedaż. Pytanie jednak, ile potrwa i kiedy telefony trafią do sklepów? Wygląda na to, że Samsung Galaxy S20 prędko w sprzedaży się nie pojawi i zamówienia przedpremierowe potrwają nawet miesiąc.

Samsung Galaxy S20 jest obecnie w ogniu przecieków. Ostatnio wspominaliśmy wam o cenach. Teraz dowiadujemy się, że przedsprzedaż powinna ruszyć niedługo po Unpacked. Konferencja odbędzie się 11 lutego w San Francisco. Domyślamy się, że na wybranych rynkach zamówienia przedpremierowe rozpoczną się tego samego dnia.

Informacje podał francuski serwis i dotyczą one tego rynku. Biorąc pod uwagę fakt, że Francja jest jednym z najważniejszych rynków dla firmy w Europie, to na pewno podobnie będzie na wielu innych, jak w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Wygląda jednak na to, że Samsung Galaxy S20 w sklepach prędko się nie pojawi. Klienci będą musieli czekać, a przedsprzedaż ma być długa.

Przedsprzedaż Galaxy S20 może potrwać nawet ponad miesiąc

Według serwisu źródłowego przedsprzedaż Galaxy S20 rzeczywiście ma ruszyć 11 lutego, ale telefony mają trafić na rynek dopiero 13 marca. To by oznaczało, że zamówienia przedpremierowe będą zbierane naprawdę długo. Zazwyczaj był to okres około dwóch tygodni, ale nie miesiąca. Na razie nie wiadomo, jakie pojawią się gratisy. To zresztą będzie uzależnione od konkretnych rynków. Możliwe, że Samsung będzie dodawać nowe słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Plus, ale o tym przekonamy się z czasem. Do Unpacked coraz bliżej.

źródło: Frandroid