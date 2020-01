Messenger pod pewnymi względami jest w tyle za WhatsApp. Nie pozwala blokować dostępu z użyciem czytników linii papilarnych czy poprzez Face ID lub inne mechanizmy do rozpoznawania twarzy. Wygląda jednak na to, że wkrótce ma to się zmienić. Facebook w aplikacji na iPhone’y już to wprowadza.

Znaleziskiem pochwaliła się niezastąpiona Jane Manchun Wong. Doszukała się ona nowej funkcji. Messenger w wersji na iPhone’y dostanie wsparcie dla Face ID. Facebook już to zaczyna implementować w kodzie komunikatora. Wiemy też, jak ma to działać. Do wyboru będą cztery opcje. Do blokady dojdzie natychmiast po opuszczeniu aplikacji lub po minucie, 15 minutach lub godzinie. Oczywiście, w finalnej wersji może to się jeszcze zmienić.

Messenger zapewne nie tylko z obsługą Face ID z iPhone’ów

Domyślamy się, że wsparcie dla Face ID to nie wszystko, co szykuje Facebook. Messenger wraz z taką funkcją zapewne dostanie także wsparcie dla Touch ID na starszych iPhone’ach. Możemy również się domyślać, że pojawi się także obsługa podobnych mechanizmów na urządzeniach z Androidem. Jednak to właśnie w wersji na iOS może to pojawić się w pierwszej kolejności. Podobnie było w WhatsApp. Opcje biometryczne na telefonach Apple pojawiły się kilka miesięcy wcześniej zanim zagościły w komunikatorze na Androida.

źródło: Twitter